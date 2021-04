Les feux de l'amour - Episode du 3 mai 2021 - Premières minutes

Sharon réfléchit à la demande en mariage de Nick et se confie à Mariah. Phyllis éclaire Nick sur les réticences de Sharon. Jack enquête sur une possible liaison entre Dina et Phillip Chancellor, à l’époque de sa naissance. Hilary tente de cacher les désagréments de la grossesse à Devon. Abby décide de quitter le ranch pour s’installer chez les Abbott. Elle présente Arturo à sa mère.