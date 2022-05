Les feux de l'amour - Episode du 3 mai 2022 - Premières minutes

Tracy termine son roman et l’annonce à Cane. Elle lui en fait la lecture. Cane est très admiratif et l’embrasse. Lola se rend à sa dernière soirée de célibataire pour retrouver au Society Abby, Ana, Elena, Mariah et Tessa. Summer y fait irruption et contre toute attente, elle souhaite le meilleur à Lola pour son mariage avec Kyle. Plus tard, comme ultime surprise, Celeste, la mère de Lola, les rejoint. Pendant ce temps, Theo rend visite à Kyle et lui dit combien il regrette celui qu’il avait connu à New York. Ils font également référence à une fête qui avait mal tourné. Il s’agit de Zoé, mineure, qui avait abusé de l'alcool. Les deux amis l’avait déposée aux urgences. Kyle paie ensuite le père de Zoé pour qu'il garde le silence sur cette affaire. Summer et Theo se retrouvent au Néon écarlate. Phyllis rend visite à Jack avec un panier gourmand. Il est très méfiant et ne croit pas qu’elle soit venue seulement pour le féliciter du succès commercial de Jabot Collection. Elle lui annonce finalement qu’elle est la nouvelle dirigeante d’Etalon noir. Jack la met en garde contre Adam. Lauren entre dans le bureau. L’ambiance est tendue. Phyllis leur dit qu’elle leur a pardonné…