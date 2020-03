Les feux de l'amour - Episode du 3 mars 2020 - Premières minutes

Ashley et Ravi s'embrassent. Ni l'un, ni l'autre n'ayant sommeil, ils se retrouvent au bar de leur hôtel à New York. Benjamin Hochman arrive et s'installe avec eux sans leur demander leur avis. Ravi lui dit ce qu'il pense de lui. Hochman finit par s'en aller. Scott arrive au Néon écarlate. Il affirme à Sharon que Nikki lui a demandé de ne pas écrire la biographie de Victor. Sharon avoue à Scott qu'elle l'apprécie, mais il lui faut encore du temps pour guérir de son lien avec Dylan. Ensuite, il raconte à Sharon et Mariah une anecdote de guerre. . William revient chez Phyllis et lui raconte que Victoria s'est excusée, mais il ne veut plus d'elle. Il souhaite être avec Phyllis. Ils s'avouent l'attirance qu'ils éprouvent l'un pour l'autre. Chelsea vient voir Paul, mais celui-ci n'a aucune piste concernant Chloé. Jack passe à L'underground voir Nick et lui transmettre ses condoléances. Christine retrouve Scott et lui demande d'accepter une mission, en vain.