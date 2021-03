Les feux de l'amour - Episode du 3 mars 2021 - Premières minutes

Jack reprend son poste chez Jabot. Kyle veut l’assurer de son soutien et lui organise une petite fête pour son retour. Jack, qui n’est pas dupe, demande à William de garder un œil sur lui et lui propose de réintégrer Jabot. Neil est de retour à Genoa City. Il convoque ses enfants pour une réunion et en profite pour remettre les choses en ordre. C’est alors qu’Hilary fait irruption et joue de sa potentielle grossesse. Abby et Ashley sont surprises de voir Victoria déjà de retour chez Newman. Nikki les informe que Victor l’a nommée P.-D.G. en attendant son retour. Nick veut absolument comprendre ce qui s’est passé avec J.T. Il presse Victoria de questions.