Les feux de l'amour - Episode du 3 mars 2023

Alors qu’Adam commence les séances de thérapie avec Sharon pour essayer de se souvenir de ce qui s’est passé le soir du meurtre d’A.J, Traci retrouve un vieux film de John et Dina jeunes qui va émouvoir toute la famille. De son côté, Victor est en colère contre sa fille qui a vendu Newman Cosmétiques à Jabot et le service médias à Chancellor Comm. Mais Victoria ne compte pas s’arrêter pas là et propose à Nikki de devenir son bras droit.