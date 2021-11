Les feux de l'amour - Episode du 3 novembre 2021

Victoria et Nick se relayent pour être au chevet de leur mère, toujours entre la vie et la mort. William garde Katie et Johnny. Il tente de réconforter Reed, rongé par la culpabilité d’avoir renversé sa grand-mère. Lola et Kyle décident de ne pas attendre pour s’offrir leurs cadeaux. Nikki est de plus en plus tentée d’avancer vers la lumière… Seul Victor pourrait parvenir à l’en empêcher.