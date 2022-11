Les feux de l'amour - Episode du 3 novembre 2022

C’est Noël à Genoa City. Connor trouve un chaton au parc et décide de veiller sur lui. Nikki découvre un bébé au ranch et s’occupe de lui en attendant de retrouver sa maman, qui s’était résolue à l’abandonner pour des raisons financières. Nikki décide alors de leur venir en aide. Kevin et Chloé s’emploient à remonter le moral d’un Père Noël déprimé. Mariah, Tessa et Théo trouvent une hotte pleine de cadeaux et tentent de retrouver la trace de son propriétaire. Victor leur apprend qu’elle était destinée aux enfants malades. Ils livrent alors les présents à l’hôpital.