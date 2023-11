Les feux de l'amour - Episode du 3 novembre 2023 - Premières minutes

Victor profite de la crise cardiaque d’Ashland pour le forcer à accepter son offre de rachat sous le regard horrifié de Nikki. Kyle et Jack cherchent des solutions pour éviter la faillite. William a du mal à accepter la défaite et Lily lui organise une soirée en amoureux avec un menu élaboré sur-mesure, avec l’aide de Lola. Summer va trouver Tara pour lui demander d’arrêter son mari. Devon est toujours dubitatif à l’idée que sa sœur soit en couple avec William. Victoria est furieuse en apprenant ce que son père a fait et prend une décision radicale.