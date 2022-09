Les feux de l'amour - Episode du 3 octobre 2022 - Premières minutes

Jill demande des explications à Colin, après avoir retrouvé sa trace aux Maldives. Elena essaie quant à elle de remonter tant bien que mal le moral à Devon. Nate et Amanda dînent ensemble au Society et se font quelques confidences au sujet de leur vie privée. Nick et Phyllis se taquinent mutuellement au bar du restaurant. Jack propose à Théo de rejoindre Jabot, à la grande surprise de Summer, Kyle et William.