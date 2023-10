Les feux de l'amour - Episode du 3 octobre 2023

Victoria apprend que Locke a refusé de lui vendre Cyaxare. La situation est la même pour William et Lily. Victor et Adam remportent cette victoire. William craint qu’ils ne détruisent Chancellor Communication et veut se préparer à combattre. Lily calme ses ardeurs. Victoria est mal à l’aise vis-à-vis de William mais il lui assure que leur relation amicale n’a pas changé. Tara s’apprête à rentrer chez elle avec Ashland. Elle demande à Kyle d’oublier qu’il a un fils. Adam se réjouit de cette acquisition, ce qui n’est pas le cas de Chelsea, qui lui réserve une mauvaise surprise. Chloé accepte de lui rendre un service. Phyllis fait clairement comprendre à Sally qu’elle n’est pas faite pour Jack et qu’elle ne doit pas le fréquenter. Cela n’arrête pas Sally pour autant. Summer effectue des recherches sur Harrison.