Les feux de l'amour - Episode du 3 septembre 2019

Victor propose une alliance à Phyllis pour stopper Jack. Phyllis fait semblant d'accepter puis raconte tout à Jack qui de son côté, lui dévoile son plan pour détruire la société Newman. Il lui propose d'y participer, mais Phyllis est réticente. Dylan rentre chez lui et Nick s'en va, en laissant Sully. Il raconte à Chelsea le réconfort que lui procure le petit garçon. Dylan pose des questions à Mariah puis à Sharon, sur le fait qu'elles se doutaient que Patty les harcelait. Il se demande pourquoi Patty fait des peintures de Sharon enceinte. Chloé et Kevin partagent un dîner romantique et terminent la soirée chez Chelsea. Victor prend Michael comme avocat et menace d'intenter un procès à Hilary et Devon s'ils refusent de communiquer leurs sources. Hilary et Devon affirment que leur source est anonyme, mais Victor n'en croit rien et décide d'aller jusqu'en justice malgré la tentative de Michael pour le freiner. Hilary, qui a enregistré toute la conversation avec Victor, veut la diffuser le lendemain, mais Devon est contre et il lui conseille d'être prudente.