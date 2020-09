Les feux de l'amour - Episode du 3 septembre 2020

Dina est à l'hôpital, suite à une légère crise cardiaque. Ses enfants sont présents, ainsi que Graham. Ils se disputent, Ashley en vient aux mains. Graham a une procuration médicale pour Dina et exige de la voir en premier. Nikki tente de convaincre Victor de faire la paix avec leur fils. Il refuse. Sharon reproche à Nick d'avoir donné 500 millions de dollars à la fondation de Jack. Noah fait de même, mais il se sent coupable par la suite. Nick croise Victor et lui explique son geste. Ils finissent par faire la paix. Nikki propose à Gloria de fréquenter Victor et de l'aider à attirer son attention.