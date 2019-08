Les feux de l'amour - Episode du 30 août 2019

Ashley et William ont compris que Jack et Phyllis complotent quelque chose. Phyllis tente d'expliquer à William que les données de la clé USB concernent leur ligne, ce qu'il ne croit pas. Jack emploie un agent de sécurité pour escorter son frère jusqu'à son bureau et qu'il ne pénètre plus chez Jabot. Jack dépose anonymement un paquet sur le bureau d'Evan, contenant des documents prouvant des malversations chez Newman Entreprises. Hilary veut diffuser cette histoire mais Devon préfère avoir d'abord la version de Victor. Jack jubile de faire tomber Victor.