Les feux de l'amour - Episode du 30 août 2021

Suite aux révélations concernant les mensonges d’Ashley sur le père de Jack, cette dernière doit s’expliquer auprès d’Abby et Traci. Sans remords, elle se justifie par les années d’injustices de Jack et de sa famille, qui ne l’a jamais considérée comme son égale. Traci reconnait ses torts. Jack se remet de ses émotions, quand une nouvelle révélation vient envenimer la situation entre Kyle et William. Victoria, Sharon et Nikki débattent pour savoir s’il leur faut payer le maître-chanteur. Nikki prend les devants et fait un virement d’un dollar pour faire passer un message. Pour faire suite aux actions de d’Ashley, Jack réunit le comité et il vote à l’unanimité sa destitution.