Les feux de l'amour - Episode du 30 août 2022

Après leur soirée de détente avec les garçons, Nicholas et Chelsea constatent la disparition de Christian. Par chance, Nicholas le retrouve rapidement, enfermé dans le garage. Phyllis parvient à faire accepter le nouveau système de sécurité à Abby. Devon demande à Amanda de quitter la ville, d’abord en lui proposant de l’aider dans sa carrière, puis en la menaçant. Elena discute de la situation avec Nate et elle apprend que ce dernier n’est plus en couple avec Abby…