Les feux de l'amour - Episode du 30 août 2023

Nikki et Victor attendent impatiemment la réunion familiale. De son côté, Nicholas n’a pas très envie d’y aller et tente par tous les moyens d’y échapper. Victoria passe par Le néon écarlate pour voir William et Johnny, mais elle découvre que Lily doit arriver. Elle demande donc à William de tenir ses engagements. A la surprise de Kyle, Théo est de retour et il est porteur d’une nouvelle qui pourrait bien bouleverser sa vie.