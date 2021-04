Les feux de l'amour - Episode du 30 avril 2021 - Premières minutes

Nicholas est déçu que Summer n’ai pas été présente à la fête des pères. Elle tente de se rattraper avec un petit gâteau. Summer pousse sa mère à négocier auprès de William un projet de synergie entre Jabot et Fenmore, tout cela dans le but de se rapprocher de lui. Il accepte, mais elle travaille aux côtés de Kyle. Jack découvre ce que la clé ouvre : un coffre-fort à la banque. A l’intérieur, il y a une photo de Dina, John, Katherine et Philip. Jack se demande si son père n’est pas Philip Chancellor. Brittany tente de convaincre Nick de rompre avec Sharon afin de mettre toutes les chances de son côté afin d'obtenir la garde de Christian. Celui-ci refuse catégoriquement et demande Sharon en mariage. Brittany pose des questions sur J.T. à Victoria.