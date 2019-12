Les feux de l'amour - Episode du 30 décembre 2019 - Premières minutes

C'est la Saint-Valentin. Jack dîne avec Victoria afin de la féliciter pour son récent succès. Elle n'est qu'à moitié convaincue de sa sollicitude. Jack tente de la pousser à congédier William. Chelsea aide Nick à L'underground. William cherche à convaincre Nick que Victoria, en devenant la seule directrice de Pêche d'enfer, n'a pas agi correctement. Chelsea et Nick finissent la soirée en s'embrassant. Ashley se remémore son père en compagnie de Ravi, qui lui a offert une boîte de chocolats. Jill découvre que Colin a pris tout l'argent de son compte personnel et furieuse, elle le met à la porte, tout nu. Puis, elle se sent mal et William l'emmène à l'hôpital.