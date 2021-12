Les feux de l'amour - Episode du 30 décembre 2021

Kyle retrouve Lola dans la piscine, inconsciente. Arturo s’en prend à lui. L’inspecteur North enquête sur cette agression. Phyllis, Sharon et Victoria sont arrêtées. Phyllis ne prend pas d’avocat : elle souhaite passer un accord avec Christine. Michael a du mal à comprendre pourquoi Victoria a été arrêtée et pourquoi ni elle, ni Nikki ne lui disent la vérité. Sur les conseils de Brittany, Sharon se rétracte. Arturo prévient Rey que leur sœur est à l’hôpital. Kerry et Jack passent la Saint-Valentin dans une chambre d’hôtel. Mia réalise qu’elle a perdu une boucle d’oreille. A sa grande surprise, Abby arrive chez elle pour lui annoncer que Lola s’est fait agresser.