Les feux de l'amour - Episode du 30 décembre 2022 - Premières minutes

William rend visite à Victoria à l’hôpital. Elle se réveille et le repousse. Nikki a une discussion avec lui. Chloé le soutient. Nate et Elena parlent des locaux qu’ils ont visités. Devon fait appel à Chance car il a reçu un SMS mystérieux d’un numéro inconnu. Ce dernier demande de l’aide à Kevin pour décrypter la série de chiffres. Devon est persuadé qu'il s'agit de Colin et il a raison. L’argent de l’héritage de Devon a été transféré sur un compte offshore à son nom. Devon demande à Chance de ne plus le poursuivre. Abby et Chance discutent et envisagent de se voir plus sérieusement. Une deuxième plainte incombe au Grand phénix. Jill est nostalgique des moments passés avec Colin car à ses côtés, elle se sentait réellement vivante.