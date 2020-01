Les feux de l'amour - Episode du 30 janvier 2020

Cane rentre du Japon après avoir décroché le contrat avec Sato et se rend compte qu'un petit haut appartenant à Juliet est dans sa valise. Il lui demande des explications. Elle lui avoue avoir été ivre et avoir dormi dans sa chambre d'hôtel, sans qu'il ne se passe rien. Lily est heureuse de retrouver son mari et a un shooting photo avec Jordan. Elle découvre qu'il compte sortir prendre un verre avec Hilary, ce qui l'inquiète beaucoup. Gloria est décidée à aider Jack dans sa vengeance contre William. Ce dernier travaille avec Victoria pour essayer de décrocher un contrat avec une franchise sportive de hockey. Victoria lui annonce qu'elle a fait une découverte intéressante chez G Buzz qui pourrait bien faire pencher la balance en leur faveur. En effet, elle a copié sur une clé USB la vidéo de l'interview de Clarissa, alias Gloria. Alors qu'ils dînent en amoureux, Chelsea et Nick reçoivent la visite inattendue de Michael. Chloé rejoint Kevin à L'underground, où elle rencontre Scott…