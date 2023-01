Les feux de l'amour - Episode du 30 janvier 2023

Victoria n’a qu’une angine de poitrine et rentre au ranch. William tente de la voir à l’hôpital, mais Nicholas l’en empêche. Théo parle du projet de W-E à New-York avec Lola qui se montre ravie, jusqu’à l’arrivée de Kyle au Society. Théo insiste pour que Kendra continue ses recherches sur la messagerie de Kyle. Jill et Jack ont une longue discussion sur Dina, la mort et l’amitié. Kyle propose à Summer d’emménager avec lui, mais elle refuse, Kyle étant encore marié à Lola. Alors que Mariah est dans le jet de Tanner, seule avec Tessa, elle apprend que Sharon passe un scanner le lendemain et décide de rentrer à Genoa City. Nicholas et Phyllis succombent de nouveau l’un à l’autre.