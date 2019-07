Jack annonce à Phyllis qu'il veut demander le divorce et elle tente de le raisonner, en vain. Michael donne des conseils à Phyllis et Kevin sur leurs relations respectives. Dylan vient d'apprendre qu'il doit renoncer à enquêter sur Victor. Chelsea et Nick se réconcilient. Victor reçoit la visite de Jack, qui l'accuse d'être responsable de ce qui lui arrive.