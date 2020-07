Les feux de l'amour - Episode du 30 juillet 2020 - Premières minutes

Après des retours très positifs, Victoria et William prévoient de lancer leur nouveau masque pour le visage et ainsi prendre Jack au dépourvu. Ce dernier soupçonne William d'avoir faussé les chiffres de ventes de Pêche d'enfer et compte sur Phyllis pour obtenir des informations. Noah informe Tessa qu'un organisateur d'événements influent pourrait lui permettre de se produire dans de nombreuses villes. Cane découvre que Mathilda a raté les cours et arrive chez Victoria pour accuser Reed. Victoria le met à la porte. Mariah et Devon finissent par se réconcilier. Après avoir essuyé un refus de la part de Jack, Abby parvient à conclure un contrat avec Pêche d'enfer pour promouvoir l'application Rendez-vous ciblé, malgré les maladresses de Zack. Phyllis se met à son tour à soupçonner Pêche d'enfer de malhonnêteté. William s'énerve et prend la défense de Victoria.