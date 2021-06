Les feux de l'amour - Episode du 30 juin 2021 - Premières minutes

Nick remercie Mariah pour son implication dans les préparatifs du mariage. Lily s’inquiète de ne bientôt plus pouvoir jouer son rôle de mère et Cane la rassure. Elle tente à nouveau d’amorcer le dialogue avec Devon. Phyllis essaie de convaincre Summer de ne pas révéler ce qu’elle sait à William. Elle fait appel à Nick pour l'aider, mais il n’a pas plus de succès auprès de Summer. Il tente alors une autre approche.