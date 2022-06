Les feux de l'amour - Episode du 30 juin 2022 - Premières minutes

Adam demande à Sharon de l’épouser. Perturbée, elle ne sait pas quoi faire. William est sur les nerfs. Il n’a pas confiance en Ashley et il se sent trahi par Jack. La réunion pour la fusion entre Abbott Original et Jabot tourne court. William conseille à Phylis de ne pas s’allier à Adam ou elle risquerait d’en subir les conséquences. Victor prévient Abby que Phylis aimerait se débarrasser d’elle après la signature de leur contrat pour l’achat du Grand Phoenix. Pendant ce temps, Summer et Théo s’embrassent alors qu’ils avaient rompu la veille…