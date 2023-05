Les feux de l'amour - Episode du 30 mai 2023

Chance demande à Victor sa bénédiction pour son mariage avec Abby. Chelsea croise Adam devant le Society. Très agité, il lui confie que Chance ne veut plus le voir et que William lui a quasiment avoué avoir voulu le tuer. De son côté, Chloé propose un nouveau projet professionnel à Chelsea, mais celle-ci lui avoue avoir toujours des sentiments pour Adam. Rey continue son enquête et interroge William.