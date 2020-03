Les feux de l'amour - Episode du 30 mars 2020 - Premières minutes

Victoria propose à Hilary d'interviewer Lily à Los Angeles et de diffuser une partie du tournage des coulisses du spot publicitaire. Hilary est réticente, mais Howard accepte. Juliet et William finissent par avoir l'accord de la ligue. Du moins, c'est ce qu'ils croient. Pendant la diffusion du tournage des coulisses, William blague avec les joueurs de hockey sur des paris concernant le championnat. La ligue est furieuse et rompt le contrat. Chelsea essaie de savoir si le passeport de Chloé a été fabriqué par une connaissance de Victor, qui lui promet de tout faire pour retrouver Chloé. Puis, il ordonne à Nick de tout faire pour l'empêcher de la trouver. Chelsea prend conseil auprès de Scott. Sharon a compris que Nick lui cachait quelque chose, mais il nie les faits. Victor recommande à Scott de mieux surveiller Abby. Il se demande d'où vient un chèque important émis à l'ordre de sa société. Phyllis se morfond dans une chambre d'hôtel en attendant William, contrainte de rester cachée de Victoria. Puis, William lui apprend qu'il va passer la journée avec Victoria et ses enfants. Abby met au point certains détails avec Zack concernant l'application de rencontres.