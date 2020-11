Les feux de l'amour - Episode du 30 novembre 2020

Nicholas fait part à Mariah de son envie de prendre exemple sur Sharon. Il rejoint plus tard Nikki avec qui il décide de racheter l'immeuble où vivait Kathy avant d'être expulsée afin d'offrir des logements plus abordables aux personnes démunies. Devon retrouve Victoria au siège de la société Newman pour s'assurer que toute la famille ne fasse plus parler d'elle. Une fois la réunion terminée, Victoria demande à J.T. qu'il la rejoigne chez elle. J.T. ment à William en disant qu'il a beaucoup de travail pour pouvoir s'éclipser. Devon confie à Mariah que son label ne rencontre pas le succès qu'il espérait. A Paris, Cane cherche Lily alors que celle-ci se trouve à une séance photo avec Abby. Cette dernière avoue à Lily qu'elle réfléchit à l'idée de rester vivre dans la capitale française...