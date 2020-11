Les feux de l'amour - Episode du 30 novembre 2020 - Premières minutes

Cane rejoint Lily à Paris pour lui faire une surprise, mais elle est déjà en route pour l'aéroport. Scott a lui aussi rejoint Abby à Paris, pour lui présenter des excuses. Michael annonce à Jack que l'audience pour l'annulation du mariage de Dina et Graham se tiendra dans deux jours. Dina est convaincue que John est toujours en vie, mais Graham l'empêche de demander des explications à Jack qui, inquiet, se précipite au Club pour s'assurer que tout va bien. Ashley et Paul découvrent que les produits chimiques qui ont été volés au laboratoire ont tous été jetés, à l'exception d'un seul, ce qui pourrait les conduire au responsable. Devon fait pression sur Tessa pour qu'elle écrive un nouveau tube. Sharon et Noah tentent de la réconcilier avec Mariah.