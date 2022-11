Les feux de l'amour - Episode du 30 novembre 2022

Nikki interroge Nicholas sur son rapprochement avec Sharon, mais ce dernier lui demande de laisser Sharon tranquille. Abby et Phyllis ne cessent de se provoquer mutuellement, ce qui met Chance mal à l'aise. Pendant ce temps, la tension est palpable entre Kyle et Lola, qui ne parviennent pas à trouver de moment pour se parler à cœur ouvert. De leur côté, Summer et Kyle se mettent d'accord pour ne jamais révéler qu'ils se sont embrassés lors de leur voyage d'affaires à San Francisco. Mariah, elle, fait comprendre à Nicholas que Sharon trouve qu'il en fait trop et qu'elle ne souhaite pas passer pour une victime.