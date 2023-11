Les feux de l'amour - Episode du 30 novembre 2023 - Premières minutes

Ashland et Victoria prennent un verre. William et Lily les surprennent. William fait une surprise à Lily en organisant des visites avec un agent immobilier afin de trouver le logement de leur rêve. Nicholas passe prendre des nouvelles d’Adam. Ils restent un moment ensemble. Victor en est ravi. Summer est dans tous ses états et explique à Phyllis ce qu’il en est avec Tara et Harrison. Chelsea demande à parler à Rey, dans l’espoir d’obtenir son pardon et de faire avancer son dossier afin de sortir de l’hôpital psychiatrique. Chloé est forcée d’avouer à Kevin ce qu’elle a fait pour Chelsea.