Les feux de l'amour - Episode du 30 septembre 2020 - Premières minutes

Zack emmène Abby avec lui après la soirée. Il lui avoue la vérité. Son amour pour elle est sincère et il lui demande de le suivre. Scott a pris Abby et Zack en filature. Il appelle Paul pour lui donner sa position, mais la communication est coupée. Après avoir été poignardée par Dina, Nikki est transportée à l’hôpital. Paul arrive au Belvédère pour résoudre les mystères de la soirée et interroger les témoins.