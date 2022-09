Les feux de l'amour - Episode du 30 septembre 2022

Au Grand Phénix, Abby est en colère contre Phyllis suite à la découverte du logiciel pirate. Elles se disputent et Abby finit par renvoyer Phyllis. Nick se rend en prison pour voir Simon et lui intime l’ordre d’arrêter de harceler Chelsea et sa famille. De retour chez lui, il retrouve Chelsea et ils décident tous les deux d’être plus honnêtes l’un envers l’autre. Traci a presque terminé d’écrire les mémoires de la famille Abbott. William souhaite reprendre sa vie en main et décide de donner sa démission à Jack, qui accepte à contrecœur. Au même moment, Jack reçoit un message d’Ashley, lui annonçant que Théo vient travailler avec elle à Paris. Jack est furieux que Théo ne lui ait rien dit…