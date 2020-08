Les feux de l'amour - Episode du 31 août 2020

Nicholas annonce sur le plateau de L'heure d'Hilary qu'il a décidé de céder l'intégralité de son fonds d'investissement à la fondation Abbott-Winters, afin que l'argent ne puisse plus être une source de conflit entre lui et Victor. Mais ce dernier n'apprécie pas et le met en garde. Nikki et Victoria ne comprennent pas non plus le choix de Nicholas.