Les feux de l'amour - Episode du 31 août 2022

Abby et Nate mettent un terme définitif à leur relation. Lola est furieuse en apprenant que son père a osé demander de l'argent à Kyle. Les deux amoureux cherchent à acheter une maison mais, en raison de leurs origines sociales, ils ne semblent pas avoir les mêmes goûts. Summer semble triste de voir Kyle envisager d'avoir des enfants avec Lola. Chance cherche à se rapprocher de Lola en soutirant des informations sur elle auprès d'Adrian. Amanda annonce à Cane que, malgré l'authenticité des pages du testament de Katherine, il y a prescription et qu'il n'aura pas gain de cause.