Les feux de l'amour - Episode du 31 août 2023

Au cours d’un dîner qu’ils ont préparé ensemble, Devon et Amanda se racontent des anecdotes personnelles et se rapprochent. Kyle annonce à Summer qu’il a eu une relation avec une femme mariée à l’époque où il vivait à New York et que Sally compte s’en servir contre lui. Alors que leur escapade en amoureux démarre pour le mieux, Nate ne peut pas s’empêcher de douter des sentiments d’Elena.