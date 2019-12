Les feux de l'amour - Episode du 31 décembre 2019 - Premières minutes

A l'hôpital, Jill a beaucoup de mal à accepter qu'elle souffre de cardiopathie. Face à l'inquiétude de William, elle finit par se rendre à l'évidence. Colin rend visite à Jill à l'hôpital, mais il se fait éconduire par William. Jordan encourage Lily à poursuivre sa carrière de mannequin chez Pêche d'enfer. Cette dernière se confie à Cane et tous les deux finissent par se réconcilier. Victoria fête son rachat de Pêche d'enfer auprès de ses parents. Victor la félicite et Nikki lui conseille de ne pas reproduire les mêmes erreurs que son père. Nicholas convie Chelsea à un dîner chez les Newman et elle finit par accepter.