Les feux de l'amour - Episode du 31 décembre 2020

Victoria se met d’accord avec Jack pour faire en sorte qu’Ashley passe pour une espionne chez Newman et se fasse licencier. Victoria et J.T. s’expliquent après la soirée mouvementée de la veille. Alors que Chelsea et Nick se rendent au Néon écarlate avec les enfants, Victor en profite pour menacer une nouvelle fois Chelsea. Celle-ci décide de demander Nick en mariage. Phyllis interroge Victor sur l’origine de l’argent qu’il a remis à Lauren. Elle finit par avoir confirmation par J.T. que les billets retrouvés dans l’appartement de Chelsea sont ceux que Lauren a récupérés.