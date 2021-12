Les feux de l'amour - Episode du 31 décembre 2021

Au poste de police, Phyllis et Christine passent un accord : Phyllis accepte d'avouer toute la vérité à propos de la mort de J.T. en échange de sa liberté. Christine libère Phyllis. Mariah et Tessa ont très peur d'être accusées de complicité dans l'affaire. A l'hôpital, une violente dispute éclate entre Arturo et Kyle. Mia s'inquiète de voir Rey si déterminé à retrouver l'agresseur de Lola.