Les feux de l'amour - Episode du 31 janvier 2022 - Premières minutes

William, Phyllis, Nick et Victor arrivent au chalet à temps pour sauver Nikki, Sharon et Victoria. Rey arrive également sur place et ramène tout le monde au poste. Pendant ce temps, Summer et Lola se réveillent après leurs opérations. Mariah pousse Kyle à avouer la vérité à Lola au plus vite. Suite à une erreur de courrier, Phyllis se demande qui peut bien être Dominique Carroll.