Les feux de l'amour - Episode du 31 janvier 2023

Summer est furieuse envers Nicholas et Phyllis qui ont une nouvelle fois passé la nuit ensemble. Elle tente de leur faire avouer qu’ils sont sur le point de reformer leur couple. Alyssa revient en urgence à Genoa City avec la preuve du meurtre d’A.J. par Victor. Adam la convainc de lui céder toutes les preuves qu’elle a glanées au cours de son enquête. Kyle et Lola prennent la décision de divorcer officiellement. Après avoir rendu visite à Dina et Jack, Théo hésite à mettre en application son plan de vengeance contre Kyle.