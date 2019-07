Les feux de l'amour - Episode du 31 juillet 2019

Alors que Phyllis se rend à Jabot pour récupérer ses affaires suite à son renvoi, elle rencontre des journalistes de G Buzz venus attendre Jack. Excédée, elle fait une déclaration et demande publiquement à ce que la presse laisse Jack tranquille et annonce qu'elle fera tout pour sauver son couple. Victoria et William continuent de se disputer au lieu d'avancer sur les campagnes de Pêche d'enfer, au grand dam de Cane. Jill tente de convaincre Travis d'accepter un poste dans une des branches de Chancellor à l'étranger afin de l'éloigner de Genoa City et de Victoria. Ashley essaie de convaincre Jack de consacrer plus de temps à la fondation pour oublier ses problèmes personnels. Jack fait un choix un peu plus radical : il demande une réunion de tous les membres du conseil d'administration et annonce sa démission.