Les feux de l'amour - Episode du 31 juillet 2020 - Premières minutes

Nikki comprend que Victor est allé rendre visite à Faith au camp. Victor propose à Noah son aide. Ce dernier refuse de faire cela en cachette de son père. Victor apporte la licence et Nick l'accepte car il tient à respecter la décision de son fils. Mattie se fait punir par ses parents pour avoir raté les cours et passer du temps avec Reed. La punition de Reed est moins sévère. Victoria veut une mesure d'éloignement pour Cane, afin qu'il ne puisse plus agresser Reed, ni approcher de l'entreprise. Michael lui déconseille et tente d'apaiser la situation auprès des deux partis. Cane fait la forte tête. Lily désapprouve son comportement.