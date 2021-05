Les feux de l'amour - Episode du 31 mai 2021

Mariah et Tessa savourent leur premier rendez-vous officiel, jusqu'à ce qu'elles surprennent Hilary au Club avec un mystérieux inconnu. Pendant ce temps-là, Shauna profite de son absence pour inviter Charlie à venir passer la soirée en sa compagnie. Victor révèle à Victoria et Nikki que Nick est à l'origine des attaques à son encontre et ces dernières partent aussitôt lui demander des explications, soutenues par Sharon. Phyllis a des comptes à régler avec Summer et elle s'apprête à découvrir l'étendue des secrets qui la lie à William.