Les feux de l'amour - Episode du 31 mai 2022 - Premières minutes

Dans un rêve, William entend les rires de Cordelia. Au manoir des Chancellor, il découvre le nom d'Adam, écrit d'une main d'enfant, caché derrière le papier peint, comme dans son rêve. Jack rentre de voyage accompagné d'Ashley. Ils annoncent tous les deux à Traci et William qu'ils vont à nouveau travailler ensemble et que Abbott Original va fusionner avec Jabot. À l'audience pour la garde de Christian, le juge décide qu’Adam et Nicholas sont tous les deux inaptes à l'élever. En attendant de trancher, il leur propose de choisir chacun un proche pour être le tuteur légal de Christian temporairement. Theo parle à Celeste du passé de Kyle à New York, mais elle devient furieuse quand il lui apprend que Lola a été dans le coma et a subi une greffe sans le lui dire. Alors que Lola est distante avec Kyle, elle est obligée de le défendre auprès de Celeste, qui accuse sa fille de la mettre à l’écart