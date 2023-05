Les feux de l'amour - Episode du 31 mai 2023

Nicholas surprend une conversation entre Phyllis et Faith. Phyllis lui confie que c'est la deuxième fois que Faith boit de l'alcool dans son dos. Tandis que Nicholas fait la morale à Faith, Phyllis se rend au Grand Phénix et tombe sur Victoria qui lui dit ne pas pouvoir prendre d'initiatives sans son accord. Sally tente de convaincre Jack qu'elle ferait une bonne présidente pour Jabot Collection, mais Jack lui apprend que Lauren a déjà fait son choix. Elle a donné rendez-vous à Summer pour lui proposer le poste. De son côté, Theo prévoit d'attaquer les Abbott en justice et demande de l'aide à Sally.