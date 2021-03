Les feux de l'amour - Episode du 31 mars 2021

Abby et Arturo se rapprochent de plus en plus en attendant Jack au chalet. Victoria donne des réponses à Paul au sujet de la disparition de J.T. Hilary s'interroge sur le rendez-vous secret de Devon et les projets qu’il peut avoir. Suite à son accident de voiture, Jack, déboussolé, retombe dans ses vieux travers. Nikki soupçonne une liaison entre Abby et Arturo, ce qui semble attiser sa jalousie.