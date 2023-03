Les feux de l'amour - Episode du 31 mars 2023 - Premières minutes

Amanda, qui vient d’apprendre qu’elle est la sœur jumelle d’Hilary, cherche à en savoir plus sur elle auprès de Devon, mais ça ne plaît pas à Elena. Pendant ce temps, Adam et Chelsea ont un plan et ils commencent à le mettre à exécution.