Les feux de l'amour - Episode du 31 octobre 2022 - Premières minutes

Faith rentre pour les fêtes de fin d’année et se confie à Mariah et Summer sur un garçon qu’elle connaît au pensionnat. Rey cherche à en savoir plus sur les relations entre Sharon et Adam. Cette dernière affirme qu’elle est uniquement là pour Connor. Chance annonce à Adam qu’il va rester à Genoa City. Lauren et Christine sont rejointes au restaurant par Paul et Michael, furieux l’un contre l’autre à cause d’un match. Amanda s’excuse auprès de Phyllis, qui lui propose de nouer des liens amicaux.